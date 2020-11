Actie en spektakel lijken de tweede natuur van het gezin van Milla Jovovich te zijn. Nadat de actrice al met haar echtgenoot aan verschillende fantasyfilms heeft gewerkt, begint nu ook hun oudste dochter zich een eeuwige naam te maken. De dertienjarige Ever Anderson is vanaf volgend jaar te zien in de langverwachte Marvel-film Black Widow.

Ter gelegenheid van hun nieuwste samenwerking, de gameverfilming Monster Hunter, praten Jovovich en haar echtgenoot Paul W.S. Anderson via een videoverbinding met NU.nl. Terwijl hun eigen film vanaf 3 december in Nederland te zien is, staat Black Widow gepland voor mei 2021.

Wordt Ever de volgende actieheldin van het gezin? "Dat zou zomaar kunnen", reageert de 44-jarige Jovovich. Even afkloppen natuurlijk, maar ik denk dat ze een grote toekomst als actrice voor zich heeft. Voor haar is alles mogelijk."

Anderson en Jovovich werkten eerder samen aan de Resident Evil-reeks, waarbij Ever een rol in het slotdeel kreeg. "Het was schitterend om samen met haar op de set te staan", vertelt de 55-jarige Anderson. "En om te zien hoe ze aan Black Widow werkte. Dat maakte ons ontzettend trots."

Jovovich en Anderson spraken vanuit Los Angeles via een videoverbinding met NU.nl. Het gesprek over hun samenwerking is te bekijken rond de release van Monster Hunter op 3 december.

Waarschuwen voor valkuilen van filmindustrie

Jovovich vertelt dat ze Ever ook waarschuwt voor de valkuilen die ze zelf in de filmindustrie is tegengekomen. "We praten veel met haar. Dat is de grootste straf die we haar kunnen geven: haar laten zitten en tegen haar aan blijven praten, haha. We delen zeker onze ervaringen. Als we gedrag zien dat gevaarlijk kan zijn of niet bijdraagt aan het beste uit jezelf halen, proberen we haar mooie voorbeelden te geven."

"We hebben het geluk dat haar moeder als kind heeft geacteerd", vult Anderson zijn partner aan. "Ze weet heel goed waar ze het over heeft. Milla is een grote bron van ervaringen waar Ever uit kan putten."

Jovovich knikt. "En we hebben ook gewoon heel veel lol. We doen zoveel samen en zijn als gezin heel hecht. Ze staat daarom ook open voor gesprekken met ons. Ze is heel ontvankelijk."

'We hebben Ever altijd als een 'circuskind' gezien'

"Het is ook niet verrassend dat ze dit pad volgt", zegt Anderson. "Ze is opgegroeid op filmsets. We hebben haar altijd als een 'circuskind' gezien, omdat we altijd onderweg zijn om in het buitenland films op te nemen. Zij zag steeds hoeveel plezier we daarmee hadden."

Jovovich maakte als tiener haar speelfilmdebuut met Return to the Blue Lagoon en verscheen daarna ook in de highschoolfilm Dazed and Confused. Haar debuut in een actiefilm volgde in 1997 met haar bijdrage aan The Fifth Element. Later boekte ze vooral grote successen met de Resident Evil-reeks, die wereldwijd 1,23 miljard dollar (ruim 1 miljard euro) opleverde.

Anderson regisseerde vier van de zes delen. Hij regisseerde daarnaast nog actie en spektakel in films als Alien vs. Predator, Pompeii en Death Race.

Het koppel heeft samen drie dochters. Hun tweede kind Dashiel Edan werd in 2015 geboren. Afgelopen februari kregen Jovovich en Anderson hun dochter Osian.