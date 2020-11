Boef heeft een nieuwe relatie, vertelt de rapper donderdag in gesprek met Radio 538. Hij wil echter geen details over zijn nieuwe relatie prijsgeven.

"Ik heb wel geleerd dat je je geluk het beste zo min mogelijk kan laten zien", vertelt Boef. De rapper zegt niet met zijn geliefde samen te wonen.

In januari werd bekend dat hij en YouTuber Selma Omari hun verloving hadden verbroken. De twee waren sinds 2019 samen en hadden zich in september van dat jaar verloofd.

"Sinds het moment dat het uit is, hebben we geen contact meer", liet Boef in juli weten. "Ik gun haar het beste en ik hoop dat ze mij dat ook gunt."