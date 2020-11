Megan Fox en Brian Austin Green denken in een verder harmonieus verlopende scheidingsprocedure verschillend over de datum waarop ze uit elkaar zijn gegaan. Dit blijkt uit rechtbankdocumenten die TMZ woensdag heeft ingezien.

Fox geeft als moment van de relatiebreuk van het acteursechtpaar november 2019 op. Austin Green houdt het op 5 maart 2020. Volgens verschillende media ontmoette Fox in maart 2020 haar huidige vriend, muzikant en acteur Machine Gun Kelly.

Woensdag werd bekend dat Fox bij de rechtbank een echtscheiding had aangevraagd. Austin Green kan zich in de procedure vinden, zo blijkt uit de documenten in bezit van TMZ. De afhandeling van eventuele alimentatie is volgens de documenten nog niet afgerond.

In 2015 vroeg Fox ook een echtscheiding aan, maar in april 2019 blies de actrice de procedure af. In mei werd bekend dat het acteursechtpaar opnieuw huwelijksproblemen had.

De 34-jarige Fox en de 47-jarige Austin Green trouwden in 2010. Ze hebben samen drie kinderen van acht, zes en vier jaar oud.