De rechter heeft een stokje gestoken voor de plannen van Johnny Depp om in beroep te gaan tegen de uitspraak in de zaak die hij begon tegen de uitgever van de krant The Sun, meldt Variety woensdag. De acteur wilde de uitspraak dat de krant zich niet schuldig had gemaakt aan laster door hem 'wife beater' (vrouwmepper) te noemen aanvechten.

Rechter Andrew Nicol, die eerder deze maand oordeelde dat een columnist van The Sun deze term niet ten onrechte heeft gebruikt, wijst Depps verzoek om in beroep te gaan af. Volgens de rechter heeft de acteur geen kans om in beroep wel zijn gelijk te halen. "Ik geloof niet dat de grond waarop Depp in beroep wil gaan tegen de uitspraak een kans van slagen heeft", schrijft de rechter.

De rechter schrijft tevens dat Depp opdraait voor de kosten die News Group Newspapers, uitgever van The Sun, heeft gemaakt in de rechtszaak. De acteur moet in totaal een bedrag van 628.000 pond (ongeveer 700.000) euro betalen.

Persoonlijke details op straat en vertrek bij Fantastic Beasts

Depp kreeg begin deze maand te horen dat hij de rechtszaak had verloren. Hij spande de zaak tegen The Sun aan, nadat hij in een artikel werd omschreven als een man die vrouwen slaat. De acteur wordt door zijn ex Amber Heard beschuldigd van huiselijk geweld. De rechter besloot na een rechtszaak waarin veel persoonlijke details over de relatie van de acteurs op straat kwamen te liggen, dat de krant geen onwaarheden over de acteur had geschreven.

Depp en Heard gingen in 2017 na een juridische strijd definitief uit elkaar. Na het treffen van een schikking betaalde Depp 7 miljoen dollar (ongeveer 6 miljoen euro) aan zijn ex. Heard trad ook op als getuige in de zaak tegen The Sun.

Depp werd na de uitspraak door filmproducent Warner Bros. verzocht zijn rol als Grindelwald in de Fantastic Beasts-filmreeks neer te leggen. Volgens The Hollywood Reporter stemde de acteur hiermee in en ontving hij alsnog zijn volledige salaris voor de derde film in de reeks waarin hij een rol zou vertolken.