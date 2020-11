David Attenborough, die eerder een record vestigde door binnen 4 uur en 44 minuten meer dan een miljoen volgers op Instagram te vergaren, is niet langer actief op het sociale medium. In de biografische beschrijving op zijn account staat dat er geen nieuwe berichten meer worden geplaatst.

Zijn eerdere berichten zijn nog wel te zien op het account A Life On Our Planet, waarop de televisiemaker en bioloog foto's en video's over klimaatverandering deelde. Waarom het account niet meer actief is, is niet bekendgemaakt.

De 94-jarige Attenborough besloot eind september een Instagram-account te openen om aandacht te vragen voor klimaatverandering. De Brit had binnen 4 uur en 44 minuten al een miljoen volgers. Niet eerder wist iemand zo snel zoveel volgers te bereiken. Jennifer Aniston was met vijf uur en zestien minuten daarvoor de recordhouder.

Vorige week schreef Harry Potter-acteur Rupert Grint het record op zijn naam. Hij was binnen vier uur en een minuut een miljoen volgers rijker. Attenborough is inmiddels opgeklommen tot 6,2 miljoen volgers.