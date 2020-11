John de Mol heeft afgelopen maandag aangifte gedaan van een poging tot afdreiging, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag in gesprek met NU.nl. De Mol kreeg onlangs een brief met een voorstel voor een schikking rond belastende informatie in een nog te verschijnen boek.

Afdreiging is een vorm van afpersing waarbij geen geweld wordt gebruikt. Meestal gaat het om smaad, zoals de onthulling van een geheim.

De oprichter van Talpa deed aangifte tegen Karim Aachboun en Ed Aerts, de juridisch adviseurs die achter de brief zitten.

Volgens De Telegraaf behartigt dat duo de belangen van Shima Kaes, de ex-vriendin van Johnny de Mol. In het boek De Mol: De machtigste mediafamilie van Nederland, dat donderdag moet verschijnen, zou ze haar ex-partner van mishandeling beschuldigen.

De presentator zou samen met zijn vader aangifte hebben gedaan. Advocaat Peter Plasman stelt in de aangifte, die De Telegraaf heeft ingezien, dat Johnny de Mol en Kaes een turbulente liefdesrelatie hadden.

'Deze biografie gaat over de hele familie'

Mark Koster, de auteur van het boek over de familie De Mol, laat desgevraagd aan NU.nl weten dat hij op dit moment niet was ingegaan op verzoeken om het materiaal in zijn boek op wat voor wijze dan ook af te zwakken.

In het 608 pagina's omvattende boek staat volgens Koster maar een klein stukje over deze affaire. "Hoofdstuk 92, uit mijn hoofd. Daarin wordt beschreven hoe John de Mol zelf pogingen doet om de vrouwen van Johnny aan te lijnen. Maar deze biografie gaat over de hele familie. Vier generaties. Beginnend in 1931, eindigend in 2020."

Koster heeft de op handen zijnde juridische strijd nog wel kunnen verwerken in zijn boek, dat donderdag verschijnt.

"Ik ben bij De Mol geweest, omdat ik 45 vragen aan hem gestuurd had om dingen te checken. Zijn advocaat liet destijds het exploot zien waar vandaag in De Telegraaf over geschreven wordt. Hij noemde dat destijds een poging tot afpersing. Dat is nu een poging tot afdreiging geworden, in juridische zin een wat mildere variant."