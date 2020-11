De dochter van Christina Perri is dinsdag levenloos ter wereld gekomen, meldt de zangeres woensdag via Instagram.

"Ze heeft zo hard gevochten om naar onze wereld te komen", aldus Perri. "Ze heeft nu rust gevonden en zal eeuwig voortleven in onze harten."

Op 11 november werd Perri in het ziekenhuis opgenomen met complicaties tijdens haar zwangerschap. In juli maakte de 34-jarige zangeres, die in 2011 een grote hit had met Jar of Hearts, bekend dat ze zwanger was. Zes maanden daarvoor had ze een miskraam gehad.

Perri en haar echtgenoot Paul Costabile zijn sinds 2017 getrouwd. In het jaar daarop werd het echtpaar ouders van dochter Carmella.