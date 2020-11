Kelly Rowland is van haar omgeving de vraag of ze haar tweede kind via de natuurlijke weg ter wereld wil laten komen. Maar de zangeres wil de bevalling liever via een keizersnede snel achter de rug hebben, vertelt ze woensdag in de Tamron Hall Show.

"Ik ben nog niet klaar voor een natuurlijke bevalling", aldus Rowland. "Ik wil het ziekenhuis in, de baby krijgen en weer naar huis." Mede vanwege de gezondheidsrisico's als gevolg van de coronapandemie wil de ze haar ziekenhuisbezoek zo kort mogelijk laten duren.

De 39-jarige zangeres hoopt dat niet alleen haar echtgenoot, maar ook haar zwangerschapsbegeleider bij de bevalling mag zijn. Dat is gezien de coronacrisis nog niet zeker.

Rowland wil het hechtingsproces met haar tweede kind zo snel mogelijk thuis beginnen. De zangeres is uitgerekend in januari.

In oktober werd bekend dat Rowland zwanger is van haar tweede kind. Ze kreeg in november 2014 haar zoon Titan Jewell.