Mike Sorrentino, beter bekend als 'The Situation', wordt vader. Dat maakte de realityster dinsdagavond bekend op Twitter.

Op de foto in de tweet poseert Sorrentino samen met zijn vrouw bij de keukentafel. De tafel is gevuld met koekjesdeeg waarin "Baby Sorrentino" is geschreven. Ook tonen ze een eerste echo en maken ze bekend dat de baby in mei wordt verwacht.

De 38-jarige realityster trouwde in 2018 met zijn vrouw, wat voor de camera's van Jersey Shore werd vastgelegd. Kort daarna moest hij echter voor acht maanden de gevangenis in wegens belastingfraude.

Sorrentino is niet het eerste lid van Jersey Shore dat een kind krijgt. Zijn medecastleden Nicole 'Snooki' Polizzi, Jenni 'JWoww' Farley, Ronnie Ortiz-Magro en Deena Nicole Cortese gingen hem al voor.