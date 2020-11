Het leven is één lange les, zo weet Willeke Alberti inmiddels. De 75-jarige zangeres zegt zichzelf in de loop der jaren stukken beter te hebben leren kennen. Ze weet nu echt wat haar gelukkig maakt, en wat niet.

"Ik ben niet meer zo bezig met wat mensen van me vinden en kan nu eindelijk mijn grenzen aangeven. Dat heb ik echt moeten leren en mijn omgeving heeft er ontzettend aan moeten wennen dat ik dat nu kan. Maar ik wil doen waar ik gelukkig van word", aldus Alberti in gesprek met NU.nl.

De zangeres heeft tijdens de coronapandemie gemerkt hoe belangrijk het is bezig te zijn met haar werk en haar kleinkinderen, want zelf omschrijft ze de eerste maanden als "een gat" waar ze in viel. "Het stond echt helemaal stil, ik kon geen kant op. Dan merk je hoe belangrijk het is om zo bezig te kunnen zijn, dat je weet waarom je het allemaal doet. Uiteindelijk doe ik het allemaal voor mezelf natuurlijk: het gezonde eten, het bewegen. Maar zo'n extra motivatie helpt toch om er niet de hele tijd bij te lopen als Na Druppel (Alberti's personage in de musical De Jantjes, red.)."

Inmiddels ontstaan er weer mogelijkheden tot optredens. "Dat maakt me zo gelukkig. Mensen denken vaak dat als je ouder wordt je minder wil of minder kan. Onzin! Zo keek ik er echt naar uit om vijftig te worden, want ik zag dat als een moment om weer opnieuw te beginnen. Ik heb nooit last gehad van ouder worden en ben alleen maar blij met de mogelijkheden; je kunt zoveel en je moet helemaal niks. Dat is toch heerlijk?"

'Ik voel me helemaal niet oud'

"Wijsheid komt met de jaren. Het is echt een rijkdom ouder te worden: het leven is één lange les. Ik kijk niet naar leeftijd, ik kijk naar mensen en dat is ook waarom ik denk dat ik 103 kan worden, want ik blijf bij de les door me te omringen met allerlei mensen", aldus Alberti, die zich daarom ook inzet voor De Waarde Van Ouder Worden, een nieuwe campagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

"Als je zestig wordt, zien mensen je ineens als oud en word je anders benaderd. En misschien heb ik makkelijk praten, maar ik voel me helemaal niet oud. Dat heb ik dan weer geleerd door de afgelopen maanden: ik probeer iedere dag nieuwe dingen te vinden om te doen. En ik denk dat iedereen dat kan, maar je moet het wel zelf doen. Je moet voor jezelf zorgen."

"Ik doe tegenwoordig echt alleen nog maar dingen waar ik gelukkig van word. En gesprekken met anderen, jong of oud, zijn daarin zo belangrijk. Dat vind ik ook goed om te benadrukken: we kunnen elkaar allemaal een beetje helpen, ook al is het maar door een belletje of even langsgaan. Het kost je weinig, maar het levert zoveel op."