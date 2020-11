Amber Riley, in Nederland vooral bekend door haar rol als Mercedes in Glee, gaat trouwen. De actrice heeft zich verloofd, zo maakt ze bekend op Twitter.

"Ik ga trouwen met mijn beste vriend", schrijft de 34-jarige Riley bij een foto van zichzelf en haar vriend, Desean Black.

Ook op Instagram schrijft ze over de relatie en hoe dankbaar ze is dat ze Black heeft ontmoet. "Er was een tijd dat ik dacht dat ik dit soort liefde niet wilde of verdiende, maar jij hebt mij van gedachten doen veranderen. De tijd die ik alleen heb gehad, de tijd waarin ik heb geleerd van mezelf te houden, heeft me voorbereid op van jou houden."

Het is niet bekend wanneer Riley en Black een relatie kregen, maar op sociale media deelde ze voor het eerst een foto van hem in oktober.