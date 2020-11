Miley Cyrus is ruim een jaar nuchter geweest, maar heeft tijdens de pandemie toch weer verdovende middelen gebruikt. De zangeres baalt daarvan, maar probeert ook niet te hard voor zichzelf te zijn.

Welke verdovende middelen ze heeft gebruikt, vertelt Cyrus niet in gesprek met Apple Music. De zangeres gebruikte in het verleden graag marihuana en alcohol.

"Ik ben nu weer twee weken nuchter en accepteer dat ik het verbroken heb. Ik heb mezelf aangeleerd niet meer boos op mezelf te worden, maar te luisteren naar mezelf: waar komt de behoefte vandaan?", aldus de 28-jarige zangeres.

Cyrus vertelt dat ze niet iemand is die "een beetje" alcohol of drugs kan gebruiken. "Ik denk dat iedereen moet doen wat het beste is voor die persoon. Ik heb geen probleem met drinken, maar ik heb wel een probleem met de keuzes die ik maak als ik een bepaalde grens over ga."

"Ik ben heel gedisciplineerd en dat maakt het op zich makkelijk: als ik het echt niet meer wil, dan doe ik het niet meer. Die dag komt wel, maar nu is dat nog niet het geval."

De zangeres vertelde eerder in gesprek met Variety dat ze door leeftijdsgenoten vaak wordt aangesproken op dat ze nuchter is. "Er wordt tegen je gezegd dat je niet meer "leuk" kan doen. Nou ja, je kunt veel tegen mij zeggen, maar ik weet dat ik leuk ben. En ik hou van nuchter zijn: dat je wakker wordt en er gewoon helemaal bent, altijd. Ik wil niet meer katerig wakker worden, ik wil wakker worden met een goed gevoel."