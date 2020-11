Douwe Bob zegt de consequenties van het geven van een illegaal optreden op Terschelling te aanvaarden. Hij gaf het optreden afgelopen zomer en kreeg hier een boete van 1.000 euro voor, vertelt de zanger maandagavond in Beau.

"Het was tussen twee golven in", aldus Douwe Bob. "Iedereen ging op vakantie met het vliegtuig. Ik dacht: misschien kunnen we iets doen in de duinen." Het nieuws van het optreden verspreidde zich echter als een lopend vuurtje.

"Op een gegeven moment zaten er tachtig, negentig man. Ik ben toen niet gestopt met spelen. Ik had het misschien anders moeten doen. Maar ik accepteer de consequenties."

Op 15 juni had de artiest een optreden op Terschelling gepland, maar dat werd vanwege de toen geldende coronamaatregelen verboden door de gemeente.

De chansonnier besloot het concert te cancelen, maar gaf aan het eind van de middag toch een spontaan optreden. Na enkele nummers werd het concert, waar flink wat mensen op af waren gekomen, alsnog beëindigd door de gemeente.