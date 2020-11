Gordon Ramsay wordt op straat regelmatig aangesproken over zijn zoon Oscar. De chef-kok vertelt in gesprek met de Britse versie van Men's Health dat mensen denken dat hij de opa is van zijn jongste kind, dat inmiddels anderhalf jaar oud is.

"Dan kijken ze naar Oscar en dan naar mijn zoon Jack (die twintig jaar oud is, red.) en roepen ze: 'Wat zal je een trotse opa zijn!' Nee! Ik ben zijn vader", aldus de televisiekok in gesprek met het tijdschrift.

Oscar is een stuk jonger dan zijn broers en zussen: Ramsay (54) en zijn vrouw Tana (46) zijn ook de ouders van Megan (22), de tweeling Holly en Jack (20) en dochter Tilly (18).

Ramsay ziet er zelf de humor wel van in en vertelt te voldoen aan wat mensen van hem verwachten: hij scheldt flink als mensen hem voor de opa van zijn zoon aanzien. "Rot op, echt, als ik nog één fucking keer aangezien word voor zijn opa, word ik gek."