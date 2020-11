Mahershala Ali wilde voor zijn eerste grote rol in de film The Curious Case of Benjamin Button niet in een seksscène te zien zijn. De scène zou in strijd zijn geweest met zijn geloof, vertelt hij in de podcast Mind Power Mixtape.

Toen de acteur in 2008 hoorde dat hij de rol had bemachtigd, attendeerde zijn agent hem erop dat de rol een seksscène zou bevatten. Daarin zou hij met actrice Taraji P. Henson moeten zoenen, maar dat wilde Ali als praktiserende moslim niet doen.

"Als die seksscène erin zit, dan kan ik het niet doen. Ik doe niet aan gespeelde seks", vertelde de acteur vervolgens aan zijn agent. De regisseur van de film, David Fincher, begreep Ali's bezwaar en besloot het script daarop aan te passen.

"Uiteindelijk zie je mij en Taraji uit beeld gaan, net voordat de kus zou plaats vinden. Toen dacht ik: oké, zo ver wil ik nog wel gaan. Ik vond het belangrijk dat er respect was voor mijn geloof en dat daar rekening mee gehouden werd."

Ali won in 2017 voor zijn rol in Moonlight als eerste moslim ooit een Oscar voor Beste acteur. In 2019 won hij opnieuw een Oscar voor zijn rol in Green Book, waardoor hij de eerste zwarte man werd die twee keer een Oscar in dezelfde categorie won.