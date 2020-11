Tijdens de zogenoemde Stir-up Sunday, de laatste zondag voordat de adventperiode begint, maken veel Britten traditiegetrouw een zoete versnapering, zo ook het koninklijk huis. Via het Instagram-account van The Royal Family is zondag door de chefs uit de keuken van Buckingham Palace het koninklijke recept voor hun traditionele kerstpudding gedeeld.

"Vandaag is het Stir-up Sunday: traditioneel de dag waarop thuiskoks hun kerstpuddingmengsel 'roeren' op de zondag voor het adventseizoen - en het aftellen naar Kerstmis - begint", staat te lezen naast een uitlegvideo.



"Dit jaar hebben chef-koks in de koninklijke keukens hun recept voor een traditionele kerstpudding gedeeld. We hopen dat sommigen van jullie het leuk vinden om het thuis te maken."

De traditie komt voort uit de Anglicaanse kerk. Britse families maken op de laatste zondag voor de adventperiode begint een soort cake, die ze op Eerste Kerstdag weer opwarmen.

Het is een echte familieactiviteit waarbij ouders hun kinderen leren hoe ze de pudding moeten maken. Iedereen mag een keertje roeren en dan een wens doen voor het komende jaar. Sommige families verstoppen zilveren munten in de puddingmix, wat geluk moet brengen aan de vinder.

De koninklijke variant wordt gemaakt met onder meer rozijnen, bier, bruine rum en brandy. Maar, de pudding kan ook alcoholvrij worden gemaakt. Volgens de koks zijn sinaasappelsap of koude thee dan de beste vervangers.