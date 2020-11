De politie van Rotterdam doet momenteel onderzoek naar sporen die zij veilig hebben gesteld in het onderzoek naar de overval op presentator Fred van Leer. Een woordvoerder van de politie bevestigt vrijdag aan NU.nl na berichtgeving van het AD dat dit enige tijd kan kosten.

Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt de sporen zorgvuldig, meldt de woordvoerder. In de loop van de week worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

Van Leer werd afgelopen woensdagochtend thuis overvallen door twee mannen, die zich hadden verkleed als medewerkers van PostNL. De presentator werd bedreigd met een vuurwapen en de twee overvallers gingen er vervolgens op de voet vandoor.

Agenten hebben het vuurwapen dat de overvallers gebruikten in beslag genomen en onderzoeken dit op DNA-sporen. Daarnaast hebben ze een petje en een gestolen scooter gevonden. Deze was een paar huizen naast Van Leers woning geparkeerd. De presentator heeft laten weten aangifte te doen.

Van Leer hield een gekneusde rib aan de overval over. "Het is heftig, maar ik zit in een soort van overlevingsmodus", liet hij woensdag weten. "Ik voel me goed, gesterkt en strijdbaar. Ik heb wel voor hetere vuren gestaan."