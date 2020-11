Fred van Leer krijgt nog meer ellende te verduren, het socialemediagebruik van gravin Eloise en Glennis Grace vertelt alles over haar borsten. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Om te zeggen dat het Fred van Leer deze laatste weken niet meezit is een understatement. De stylist slaat zich er (letterlijk, zo bleek deze week) goed doorheen, maar het is toch te hopen dat de ellende nu achter hem ligt. Nadat een paar weken terug privébeelden van hem gelekt werden, probeerden deze week twee mannen Fred in zijn eigen huis te overvallen.

De stylist toonde zich al strijdbaar na het lekken van de beelden, toen hij zijn volgers op Instagram vertelde over de heftige week die hij daarna had gehad. Fred had geprobeerd zichzelf iets aan te doen, maar was blij dat het hem niet gelukt was en heel erg dankbaar voor alle steun.

Na zoiets heftigs hoop je dat iemand zich kan concentreren op mooie, fijne dingen, maar helaas voor Fred blijken er toch ook nog steeds hele nare mensen rond te lopen die dit zagen als het uitgelezen moment om hem te overvallen. Twee mannen, gekleed in PostNL-outfits, belden bij Fred aan met een 'pakketje'.

Fred rook onraad omdat een van de mannen het pakketje boven kwam brengen, terwijl bezorgers liever de steile trap niet beklimmen en de spullen beneden zetten. "Op dat moment is het bevriezen of vechten. Ik heb hem zo'n harde klap gegeven dat hij naar beneden van een lange trap is gedonderd."

Helaas was het daarmee nog niet klaar, want de andere man had een vuurwapen mee en bedreigde Fred. "Ik heb getrapt voor mijn leven", aldus de stylist die aan het hele voorval zelf een gekneusde rib overhield. Verder zit hij in overlevingsmodus. "Ik voel me goed, gesterkt en strijdbaar. Ik heb wel voor hetere vuren gestaan."

1 Fred van Leer vertelt over poging tot overval in zijn huis

Wat maakte jou beroemd?

Op sociale media zijn inmiddels zo veel 'beroemdheden' te bespeuren dat het soms moeilijk is te weten waar we ze dan van moeten kennen. Op TikTok was daar een leuke challenge voor bedacht: laat zien waar we jou van kennen.

Gravin Eloise is inmiddels bijna bekender van haar socialemediakanalen dan van haar ouders, maar ze is de beroerdste niet en toonde lachend haar vader en moeder in een video. De beelden werden gedeeld en wijd verspreid en mensen vonden het heerlijk om te zien hoe de koninklijke familie zo weer een beetje meer een inkijkje gaf in hun leven.

Achteraf was het misschien toch niet heel handig en dus werd de video verwijderd. Echt kritiek had prinses Laurentien niet op haar dochter. "Het belangrijkste is dat ze zichzelf blijft en stevig in haar schoenen staat. Ze is achttien jaar, een volwassen, jonge vrouw."

Natuurlijk fluistert ze haar dochter wel eens iets in, maar Laurentien heeft het volste vertrouwen in Eloise. "Het leven is een leerproces, ook voor haar. Je ziet dat ze haar leven viert, het belangrijkste is haar authenticiteit."

Hepie en Hepie

Niet alleen Eloise is bekend met de voordelen van sociale media, ook andere bekende Nederlanders weten dat het dé plek is om echt in contact te komen met je fans. Glennis Grace laat haar volgers echt alles zien, zo bleek deze week, want de zangeres vlogde over haar borstverkleining.

"Hepie en Hepie" zoals Glennis ze noemt werden een stukje kleiner gemaakt om beter bij haar lijf te passen. En dat was best spannend. "Ik ben serieus echt nerveus. Ik vind die narcose dood- en doodeng. De eerste keer was mijn moeder er, die hield mijn hand vast, toen ging ik huilen als een baby", waarmee Glennis meteen leek te vertellen over een eerdere borstvergroting.

Glennis is ongelofelijk gelukkig met het eindresultaat en vindt haar "vriendinnen" nu beter bij haar lijf passen, zo vertelde ze blij. Fans die haar sterkte wensen worden lief beantwoord, maar nodig is het niet, want de operatie is al lang achter de rug. "Ik kan niet meer terug, ze zitten er al op."