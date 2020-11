Dierenpark-eigenaar Jeff Lowe, bekend uit de documentaireserie Tiger King, wordt aangeklaagd voor dierenmishandeling. Volgens justitie in Oklahoma zou de ondernemer zijn tijgers vervuild eten geven en onvoldoende medische verzorging bieden. Dat blijkt vrijdag uit rechtbankpapieren (pdf).

Lowe wordt samen met zijn partner Laura aangeklaagd. Het koppel zou onder meer jonge tijgers en lemuren van hun moeders hebben weggehaald en daarmee voor fysiek en psychisch leed hebben gezorgd. Lowe zou daarnaast niet in het bezit zijn van een dierentuinvergunning.

In augustus liet hij weten dat hij zijn park voor publiek ging sluiten, maar volgens de rechtbankpapieren is dat een truc geweest om onderzoeken en inspecties te ontwijken.

"De dieren lijden aan aandoeningen die makkelijk te voorkomen of genezen zijn", zo staat in de aanklacht. "In sommige gevallen heeft dat tot een vroegtijdige dood geleid." Er wordt daarnaast omschreven hoe de dode tijgers op een zelfgemaakte brandstapel eindigden.

In een reactie tegenover TMZ noemt Lowe de aanklagers arrogant en onwetend, omdat ze volgens Lowe al maanden niet bij hem op bezoek zijn geweest. "Hun aanklacht heeft geen enkele feitelijke beschuldiging", laat Lowe weten.