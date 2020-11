Rifka Lodeizen wil liever niet zonder make-up worden gefotografeerd, vertelt ze vrijdag in De Volkskrant. De 48-jarige actrice legt uit dat ze zich beschermd voelt door visagie.

"Mijn gezicht heeft een bepaalde transparantie", vertelt Lodeizen. "Je kunt heel makkelijk bij mij naar binnen kijken. Dat maakt mij geschikt voor camera-acteren, maar bij foto's zie je snel aan mij dat ik nerveus of ongemakkelijk ben. Visagie helpt dan, dat is toch een soort masker."

De drievoudig Gouden Kalf-winnaar, onder meer bekend van de series Judas en Lieve Mama, geeft aan dat iemand van haar leeftijd minder mooi op foto's staat. "Terwijl ik mezelf wel moet verkopen; ik ben toch een beetje mijn eigen product. Blijkbaar ben ik bang dat een slechte foto mijn carrièrekansen kan schaden. Dat net die ene castingdirector of producent denkt: nou, die heeft haar beste tijd gehad. De filmindustrie voedt dat soort denken van oudsher natuurlijk heel erg. Een vrouw moet mooi zijn."

'Ik zap weg bij wittemannendrama'

"Ook daarom is het belangrijk dat er nu een generatie schrijvers, regisseurs en producenten opstaat die fantastische vrouwenrollen gaan creëren voor vrouwen van 40 tot 80 jaar oud", zegt Lodeizen. "Vooral ook voor de vrouwelijke kijkers trouwens, want die willen zichzelf herkennen in films en series. Ik ben zelf ook niet meer geïnteresseerd in wittemannendrama. Daar zap ik gewoon bij weg."

Intussen erkent Lodeizen wel dat er tegenwoordig meer en beter werk is. "Als actrice heb ik denk ik ook mijn tijd mee. Er komen steeds meer goeie, interessante rollen voor vrouwen van mijn leeftijd."

Mede daarom voelt Lodeizen zich gelukkiger dan toen ze 28 was. "Op die leeftijd moet je carrière nog helemaal van de grond komen, je moest je droomman nog vinden, ging je kinderen krijgen of niet? Zou het allemaal wel lukken? Dat was allemaal nog erg ongewis. Daar zou ik niet naar terug willen."