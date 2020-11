Jandino Asporaat heeft het plan om volgend jaar met zijn gezin te verhuizen naar Curaçao. De 39-jarige komiek wil de helft van het jaar op het eiland wonen waar hij vandaan komt, vertelt hij donderdag in een radio-uitzending van Paradise FM.

Asporaat, die momenteel op Curaçao is voor een vakantie, heeft woensdag twee potentiële scholen voor zijn zoon en dochter bezocht.

"Dat was heel spannend. Bij de eerste school wilde ik janken. Niet omdat de school slecht was, maar ik voelde de spanning. Oh mijn God, ga ik mijn kinderen hier...", aldus de acteur en komiek.

"De tweede school past dan meer bij hun huidige situatie waar ze in zitten. Ik kon iets meer ademhalen, dat zag ik nog wel voor me. Maar ik ben serieus bezig om ons hier op Curaçao te vestigen." Asporaat wil ook zijn moeder meenemen naar het eiland, zo vertelt hij.

De komiek liet onlangs weten plannen te hebben om een stad op het eiland te bouwen. Hij gaat in samenwerking met een woningcorporatie en een energiebedrijf op een gebied met een oppervlakte van 132 hectare "New Korsou" bouwen. "Digitalisering, duurzaamheid, inclusiviteit en educatie" zijn volgens hem de belangrijkste pijlers van de stad. De start van de bouw staat gepland voor 2023.

Asporaat groeide op in Willemstad en verhuisde als tiener in de jaren negentig naar Rotterdam.