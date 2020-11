De laatste keer dat Jason Momoa moest huilen, was naar eigen zeggen toen zijn dochter Lola in juli dertien werd. De acteur besefte toen dat ze op een gegeven moment een liefdesleven zal krijgen, vertelt hij in Men's Health.

"Ik zal er niet goed mee omgaan", zegt de Game of Thrones-acteur over het toekomstige liefdesleven van zijn dochter. "Ik haat de gedachte dat ze straks thuiskomt met een of andere sukkel van een gast."

Volgens Momoa zal het lastig worden voor zijn dochter om een man te vinden die haar beter zal behandelen dan de acteur zijn echtgenote, actrice Lisa Bonet, behandelt.

Momoa en Bonet hebben sinds 2005 een relatie en zijn sinds 2017 getrouwd. Het acteursechtpaar heeft samen dochter Lola en een elfjarige zoon: Nakoa-Wolf. Bonet heeft uit een eerdere relatie met zanger Lenny Kravitz een dochter.