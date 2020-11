Prinses Laurentien heeft zich in BEAU uitgesproken over het socialemediagebruik van haar dochter Eloise. De moeder van de gravin laat weten dat zij zich niet wil bemoeien met wat haar dochter online plaatst.

"Het belangrijkste is dat ze zichzelf blijft en stevig in haar schoenen staat", vertelt de prinses. "Ze is achttien jaar, een volwassen, jonge vrouw."

Prinses Laurentien zegt dat ze haar dochter "af en toe wel dingen influistert". "Maar we hebben vertrouwen in haar. Het leven is een leerproces, ook voor haar. Je ziet dat ze haar leven viert, het belangrijkste is haar authenticiteit."

De vraag werd aan de prinses gesteld naar aanleiding van een verwijderde TikTok-video van gravin Eloise. Hierin is zij dansend met haar beide ouders te zien. "Ze dacht daarna na", zegt Laurentien hierover. Op de vraag van Beau van Erven Dorens of Eloise "haar ouders niet hierin wilde meeslepen", antwoordt de prinses: "Zoiets."

Prinses Laurentien zegt ook wat te leren van haar dochters actieve aanwezigheid op Instagram en TikTok. "Je kijkt er nu toch op een andere manier naar", vindt de prinses. "Zij leert ons om in de moderne tijd te kijken naar de media."

Eloise is sinds haar achttiende verjaardag actief op sociale media en plaatst regelmatig berichten en filmpjes. Zo maakte ze een video waarin ze vragen beantwoordt van volgers.