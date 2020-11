Rupert Grint is zijn landgenoot David Attenborough voorbijgestreefd en heeft in de geschiedenis van Instagram het snelst een miljoen volgers gekregen, meldt Sky News. De 32-jarige Harry Potter-acteur zit sinds een week op het sociale medium en mocht al na vier uur en één minuut een miljoen volgers op zijn naam schrijven.

Dat is 43 minuten sneller dan Attenborough, die na 4 uur en 44 minuten een miljoen volgers had. Grint heeft hiermee een Guinness World Record in handen.

De acteur plaatste als eerste bericht een foto met zijn vijf maanden oude dochtertje, waarbij hij schreef: "Maar tien jaar te laat, maar hier ben ik dan. Grint on the Gram! Hierbij laat ik jullie kennismaken met Wednesday G. Grint."

De Brit heeft inmiddels 3,4 miljoen volgers. Attenborough heeft er nu 6,2 miljoen, ruim twee maanden na zijn eerste bericht op Instagram.