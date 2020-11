Fred van Leer heeft in RTL Boulevard meer verteld over de overval die woensdagochtend bij zijn woning plaatsvond. De stylist en presentator vertelt dat hij in gevecht is geraakt met de twee overvallers, waarbij hij heeft "getrapt voor zijn leven".

Van Leer legt uit dat er rond 7.30 uur werd aangebeld bij zijn woning in Rotterdam. De presentator stond op het punt te vertrekken naar de opnames van zijn programma Say Yes to the Dress. Via een camera zag hij dat er twee mannen voor de deur stonden, gekleed in PostNL-outfits.

Toen een van de mannen naar boven liep, rook Van Leer onraad, omdat de bezorgers de pakketjes meestal beneden aan de trap achterlaten. Ook merkte hij dat de man een pruik droeg.



"Op dat moment is het bevriezen of vechten", vertelt Van Leer. "Ik heb hem zo'n harde klap gegeven dat hij naar beneden van een lange trap is gedonderd."



Vervolgens werd Van Leer met een vuurwapen bedreigd door de andere overvaller. "Ik heb getrapt voor mijn leven." De overvallers renden daarna weg. De chauffeur van de presentator rende achter ze aan, maar kreeg het duo niet te pakken.

'Heb voor hetere vuren gestaan'

Van Leer hield een gekneusde rib aan de overval over. "Het is heftig, maar ik zit in een soort van overlevingsmodus. Ik voel me goed, gesterkt en strijdbaar. Ik heb wel voor hetere vuren gestaan."

De politie heeft de zaak momenteel in onderzoek. Agenten hebben het vuurwapen dat de overvallers gebruikten in beslag genomen en onderzoeken dit op DNA-sporen. Daarnaast hebben ze een petje en een gestolen scooter gevonden. Deze was een paar huizen naast Van Leers woning geparkeerd. De presentator heeft laten weten aangifte te doen.

De poging tot overval volgt enkele weken nadat er privébeelden van Van Leer waren uitgelekt. De presentator belandde enkele dagen later in het ziekenhuis. In een video op Instagram vertelde hij vervolgens over de impact van het uitlekken van het filmpje. De presentator had enkele dagen geleden zijn werkzaamheden weer opgepakt.