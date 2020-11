Megan Fox helpt haar vriend rapper Machine Gun Kelly bij het afleren van zijn zelfdestructieve gedrag. In gesprek met magazine Nylon vertelt de actrice dat hij het er alleen minder goed van af zou brengen.

In het blad wordt Machine Gun Kelly, wiens echte naam Colson Baker is, geïnterviewd waarbij zijn relatie met Fox ter sprake komt. "Ik had in mijn hoofd dat ik een rockster was die met verschillende vrouwen wilde zijn. Ik heb iemand gevonden die me van dat pad weg heeft gehaald en ervoor zorgt dat ik veilig ben, want ik kon elk moment crashen", vertelt hij.

De actrice licht toe dat ze nooit probeert om haar vriend te controleren. "Het is meer dat hij naar me toekomt om zijn eigen zelfdestructieve patronen te doorbreken. Daarbij kom ik goed van pas, want als hij alleen is, zorgt hij minder goed voor zichzelf", aldus Fox.

Volgens Fox is haar relatie met Baker iets wat ze maar één keer in haar leven gaat meemaken. "Onze band heeft mythische proporties. Het is alsof ik verliefd ben op een tsunami of een bosbrand. De intensiteit van het samen zijn met hem is overweldigend."

Fox en Baker leerden elkaar kennen op de set van de nog te verschijnen film Midnight in the Switchgrass en hebben sinds juni van dit jaar een relatie. De actrice was tot kort daarvoor getrouwd met Brian Austin Green. Machine Gun Kelly had eerder relaties met zangeres Halsey en Amber Rose.