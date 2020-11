Trijntje Oosterhuis houdt niet van vuurwerk afsteken. De 47-jarige zangeres vindt dat ze haar geld wel op een betere manier kan besteden, zegt ze in gesprek met Veronica Magazine.

"Ik snap dat het leuk is, maar ik vind het zó zonde van het geld. Ik vind het buitenproportioneel wat mensen in een paar minuten de lucht in knallen, daar kun je zoveel goede dingen van doen."

Maar Oosterhuis, die dit jaar een kerstalbum opnam, vindt het afsteken van vuurwerk niet alleen zonde van het geld, maar ook gevaarlijk. "Steek je geld in iets anders, en zoek je tradities buiten dit soort riskante dingen."

De zangeres sluit elk jaar af met een concertreeks in meerdere kerken, maar door de coronacrisis zal Oosterhuis dit jaar niet kunnen optreden op Oudjaarsavond. Maar de artieste weet die avond moeiteloos op een andere manier in te vullen. "Ik heb genoeg feestjes gevierd, ook vaak opgetreden op die avond, maar ik kan ook prima thuis chillen of op een warm eiland."