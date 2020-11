Twee mannen hebben woensdagochtend geprobeerd om stylist en presentator Fred van Leer te overvallen bij de voordeur van zijn huis in Rotterdam. Dat bevestigt hij zelf in een video op Instagram, na berichtgeving van verschillende Nederlandse media.

Van Leer is naar eigen zeggen bedreigd met een vuurwapen en heeft een gekneusde rib overgehouden aan het voorval. Verschillende media melden op basis van berichtgeving van de politie dat de stylist uit voorzorg naar het ziekenhuis is gebracht, maar dat klopt niet, aldus Van Leer.

Ook melden verschillende media dat Van Leer klappen heeft gekregen van de overvallers. Ook dit klopt volgens hem niet. "Weet je wie wel klappen hebben gekregen? Die gasten die beneden aan de trap lagen," aldus Van Leer op Instagram.

Daders te voet gevlucht

De overvallers waren gekleed in een outfit van PostNL en een van de mannen droeg een pruik. De politie van Rotterdam meldt dat er bij de woning van het slachtoffer een vuurwapen is gevonden en dat de daders te voet zijn gevlucht.

In de video op Instagram zegt van Leer aangifte te gaan doen. Hij sluit af met de woorden: "Kijk goed als je de deur open doet."

De poging tot overval volgt enkele weken nadat er privébeelden van Van Leer uitlekten. De presentator belandde enkele dagen later in het ziekenhuis. In een video op Instagram vertelde hij vervolgens over de impact van het uitlekken van het filmpje. De presentator had sinds enkele dagen zijn werkzaamheden weer opgepakt.