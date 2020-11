Shawn Mendes ziet het verplichte thuiszitten als gevolg van het coronavirus als een groot geschenk voor zijn ontwikkeling. De zanger vertelt aan Apple Music dat hij bij zijn vriendin Camila Cabello en haar ouders thuis de rust vond die hij hard nodig had.

"De quarantaine als gevolg van de pandemie kan angstaanjagend en moeilijk zijn, maar voor mij is er ook iets moois uit gekomen", vertelt Mendes in gesprek met dj Zane Lowe. "Ik mocht niet weg en ik had die rust echt nodig."

De 22-jarige Mendes, die tijdens de lockdown bij Cabello, haar ouders en haar zus in Miami woonde, zegt de eerste week in paniek te zijn geweest doordat hij niet wist hoe hij in die situatie een album zou kunnen maken. Al snel realiseerde hij zich hoe fijn het was om elke avond in hetzelfde huis te zijn.

"We hadden tijd om films te kijken en ik kookte samen met de familie. En ik kon mijn eigen was doen. Het klinkt misschien gek, maar als je vanaf je vijftiende constant op tour bent, kun je je niet eens herinneren wanneer je voor het laatst schone was hebt geroken. Dat is een kalmerende geur."

'Voor het eerst stond ik stil bij anderen'

Mendes legt uit dat er door het stilzitten angsten bij hem naar boven kwamen waar hij aan kon werken. "Het was voor het eerst dat ik stil kon staan bij iemand anders dan alleen mezelf. Er was ruimte in mijn hoofd en hart om niet bezig te zijn met het aantal streams of likes dat ik behaalde. Dat was het grootste geschenk dat ik in mijn leven heb gekregen."

Mendes zegt dat die tijd voor zelfreflectie hem inspireerde voor zijn album Wonder, dat op 4 december verschijnt. Op vrijdag 20 november brengt hij het duet Monster met Justin Bieber uit. Vanaf maandag 23 november is op Netflix de documentaire In Wonder over de Canadese popster te zien.