Acteur Michael B. Jordan is door People uitgeroepen tot de meest sexy man op aarde. Hij volgt hiermee zanger John Legend op, die de titel vorig jaar kreeg.

De 33-jarige acteur, bekend van rollen in films als Black Panther, Just Mercy en Fantastic Four, zegt het een "cool gevoel" te vinden dat hij tot meest sexy man is uitgeroepen.

"Iedereen grapt altijd: 'Mike, dit is de titel die je waarschijnlijk nooit zult krijgen.' Maar het is een mooie club om deel van uit te maken", aldus de acteur, die naast Legend werd voorgegaan door onder anderen David Beckham, Idris Elba en Dwayne 'The Rock' Johnson.

"Mijn oma kijkt nu op ons neer en vertelt iedereen dat ik haar baby ben", schrijft de acteur op Instagram bij de cover van People Magazine. "De vrouwen in mijn familie zijn hier zeker trots op", vertelt hij in het interview met het blad.

Jordan, die ook in videoclips van artiesten als Alicia Keys en JAY-Z te zien was, speelt een van de hoofdrollen in de binnenkort te verschijnen actiefilm Tom Clancy's Without Remorse.

Michael B. Jordan bedankt People op Instagram voor de titel van meest sexy man op aarde. (Foto: Instagram/Michael B. Jordan)