Sylvie Meis vindt het niet prettig als mensen beweren dat haar leven perfect is, vertelt ze in De Telegraaf van woensdag.

"Als er echt wat aan de hand is, dan merk je dat aan me", aldus Meis. "Maar ik kan niet lang blijven hangen in emoties. Die luxe heb ik niet." De presentatrice geeft haar naar eigen zeggen vele werkverplichtingen als voorbeeld.

Meis stelt dat doorgaan haar heeft geholpen om te gaan met de borstkanker waarvan ze inmiddels hersteld is. "Stel dat ik was blijven hangen in het hele kankerverhaal. Dan was ik daar nooit uitgekomen."

In oktober liet Meis weten dat de borstkanker die in 2009 bij haar was geconstateerd, ook was uitgezaaid naar haar lymfeklieren. De nu 42-jarige presentatrice vertelde dat bewust niet aan de media, omdat ze niet wilde dat mensen zouden denken dat ze aan de ziekte zou overlijden.