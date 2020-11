George Clooney heeft in 2013 veertien van zijn beste vrienden een miljoen dollar (840.000 euro) gegeven als bedankje voor het feit dat ze hem hielpen toen hij door een lastige periode ging. De schenkingen van Clooney waren eerder al bekend, maar voor het eerst heeft hij in gesprek met GQ uitgelegd waarom hij tot deze beslissing kwam.

"Ik was 52 en ik voelde dat we allemaal een dagje ouder werden", reflecteert de inmiddels 59-jarige Clooney. "Ik dacht toen aan de tijd dat ik op hun bank mocht slapen toen ik het moeilijk had. Zij leenden mij geld toen ik blut was. Mijn vrienden hielpen mij op de momenten dat ik het nodig had."

Volgens Clooney had hij het succes dat hij inmiddels heeft, nooit kunnen bereiken zonder zijn veertien beste vrienden. "En ik dacht toen: wat gebeurt er als ik word geraakt door een bus? Ik bedoel, ze staan allemaal al in mijn erfenis. Maar waarom zou ik wachten tot ik word overreden door een bus?"

De acteur legt uit dat hij daarom besloot om alvast een voorschot te geven aan zijn vrienden. Hij vertelt hoe hij in Los Angeles naar de bank ging om 14 miljoen dollar in contanten te halen. Vervolgens kocht hij veertien tassen om het geld in te doen.

Miljoen als bedankje

Op een avond nodigde hij zijn vrienden uit en hield hij een monoloog. "Ik liet een wereldkaart zien met alle plekken die ik dankzij hun hulp heb bezocht. Toen stelde ik mijzelf een vraag: 'hoe kan ik de mensen terugbetalen die dat mogelijk hebben gemaakt?'. Daarop antwoordde ik: 'wellicht met een miljoen dollar!'"

Clooney zegt niet in het tijdschrift hoe zijn vrienden reageerden.

In 2018 was Clooney de best verdienende acteur ter wereld. Dat kwam mede door de verkoop van zijn tequilamerk Casamigos, dat hij in 2017 voor een miljard dollar verkocht. Tijdschrift Forbes schatte het vermogen van de acteur in 2019 op ruim 500 miljoen dollar (421 miljoen euro).