Lil Wayne is dinsdag formeel aangeklaagd voor illegaal wapenbezit in de Amerikaanse staat Florida. Als hij wordt veroordeeld, kan hij mogelijk een gevangenisstraf van tien jaar krijgen, meldt entertainmentsite TMZ.

Dwayne Michael Carter, de echte naam van de 38-jarige rapper, werd eerder al veroordeeld voor een wapengerelateerd delict en mag daarom geen wapens bezitten.

Het wapen van Carter werd in december 2019 gevonden toen federale agenten zijn privévliegtuig doorzochten in Miami. Hij was op dat moment op weg naar Californië. Destijds mocht de rapper van de agenten doorreizen, maar nu wordt hij dus alsnog aangeklaagd.

Lil Wayne's advocaat Howard Srebnick zegt tegen TMZ dat er geen reden is voor de vervolging van zijn cliënt. "Er is geen enkel bewijs dat hij het wapen ooit heeft gebruikt of heeft gedreigd dit te doen. Er is geen aanleiding om aan te nemen dat hij een gevaarlijk persoon is."

De rapper moet volgende maand in de rechtbank verschijnen.