Suzan & Freek zien dat veel stellen om hen heen kinderen krijgen, maar willen zelf nog even wachten met gezinsuitbreiding.

"Wij willen ook wel, maar nu nog niet", zegt Freek Rikkerink (27) in de nieuwe editie van &C.

"Praktisch gezien zeg ik: we wachten nog twee jaar", vult zijn vriendin Suzan Stortelder (28) aan. "Het is fijn dat we nu nog even alleen maar egoïstisch aan onszelf hoeven te denken. Maar misschien blijk ik volgende week zwanger en dan ben ik ook blij. Ik ga niet plannen: eerst Ziggo Dome en dan een kind. Het komt wanneer het komt."

Suzan & Freek zijn sinds hun veertiende een stel en vormen samen een zangduo. In 2016 braken ze door met hun cover van Don't Let Me Down van The Chainsmokers.