Michael Bublé heeft gemerkt dat hij tijdens het vele thuiszitten niet minder creatief is geworden. De Canadese zanger vertelt in gesprek met NU.nl dat hij naast de vele negatieve kanten, ook positieve dingen heeft gehaald uit de coronatijd.

Als voorbeeld van zo'n creatief project noemt Bublé de videoclip bij zijn kerstsingle met Dolly Parton, die het duo in tekenfilmvorm goot.

"Het was echt een creatief project", aldus de 45-jarige artiest. "Ik merk echt dat ik - maar natuurlijk ook andere mensen uit de creatieve business - floreer in deze tijd. Er is veel minder werk, maar ik schrijf meer, ik zing veel, ik doe projecten die ik anders nooit gedaan zou hebben. Die honger om creatief te zijn, die verdwijnt nooit."

Bublé werkt momenteel ook aan twee nieuwe albums. "Eentje in de jazz- en croonerstijl, zoals de mensen me kennen, en de andere… daar kan ik niks over zeggen, dan vervloek ik het misschien", lacht de zanger.

Wegens de logistieke problemen die de huidige tijd met zich meebrengt, is het nog onduidelijk wanneer de albums verschijnen. "Nu veel grenzen gesloten zijn, is het lastig om met producers en andere muzikanten een plaat te maken. Dus ik ben nu vast aan het schrijven en de contacten aan het leggen, zodat de albums gemaakt kunnen worden zodra het weer kan."

De zanger verheugt zich erop om zijn bandleden en andere collega's weer te zien. "Ik mis iedereen enorm. Mijn band zijn mijn broers en zussen. Elke vrijdag videobellen we met elkaar, we zijn zo lang niet meer samen geweest. Ik mis het echt om voor een groot publiek te staan, de wereld rond te reizen en overal blijdschap te verspreiden."

220 Bekijk de videoclip van Cuddle Up, Cozy Down Christmas

'Mijn carrière niet belangrijk in deze crisis'

Bublé benadrukt dat het echter veel belangrijker is dat de coronapandemie tot een einde komt. "Ik heb mensen verloren van wie ik hou, of mensen uit mijn omgeving hebben anderen verloren. Dat is heel wreed. Mijn carrière is helemaal niet belangrijk in vergelijking met wat er nu gebeurt. Ik heb ook veel meegemaakt (de zoon was Bublé was ernstig ziek, red.) en destijds merkte ik al hoe onbelangrijk werk dan eigenlijk is. En hoeveel geluk ik zelf heb, met drie gezonde kinderen en een leuke, sexy vrouw."

Het gezin blijft daarom tijdens de feestdagen thuis. "Het wordt een very COVID-christmas, maar we gaan positief blijven. We zijn thuis christelijk en voor ons is Kerst dan ook meer dan alleen de kerstman. We hebben veel steun gehad aan ons geloof. Het belangrijkste is dat de magie van Kerst niet verdwijnt voor de kinderen. En dat ze zien hoe mooi dit seizoen is."