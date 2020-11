Een rechter uit de Amerikaanse stad Los Angeles heeft maandag bepaald dat een verkrachtingszaak rondom Russell Simmons geen doorgang meer kan vinden, meldt The Hollywood Reporter. De reden hiervoor is dat de aanklacht minstens vier jaar te laat werd ingediend.

De rechtszaak was aangespannen door een vrouw die beweert dat de inmiddels 63-jarige muziekproducent haar in 1988 zou hebben verkracht. De vrouw liet niet weten wanneer het incident precies heeft plaatsgevonden.

In 2018 diende Simmons nog een verzoek in tot seponatie, dat toen werd afgewezen. Dit kwam omdat zijn argument dat de rechtszaak was verjaard gebaseerd was op informatie die hij had verkregen in een e-mail die tijdens schikkingsonderhandelingen was verzonden. De advocaten van Simmons dienden de motie opnieuw in na het verkrijgen van toelaatbaar bewijs.

"De gedaagde beweert dat de vorderingen van de eiser zijn verjaard omdat de eiser toegaf dat het vermeende incident plaatsvond in 1988, maar haar aanklacht pas in 2018 heeft ingediend", aldus de rechter. "Dit is waar." De aanklacht is uiteindelijk vier jaar te laat ingediend. Volgens de wet in Los Angeles had de vrouw, die anoniem wilde blijven, haar aanklacht voor 2014 moeten indienen.

Het vermeende slachtoffer eiste 10 miljoen dollar (zo'n 8,8 miljoen euro) van Simmons. Zijn advocaten beweerden dat zij alleen uit was op geld en dat haar advocaat naamsbekendheid uit de zaak probeert te halen.