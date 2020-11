Acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney zijn de trotse eigenaren geworden van Wrexham AFC, zo meldt de Welshe voetbalclub maandag op Twitter. In september werd al duidelijk dat het tweetal wel oren had naar de overname. De club meldt nu dat de deal is beklonken.

Wel moesten de acteurs goedkeuring krijgen van leden van de club. Van de tweeduizend leden die in de Wrexham Supporters Trust Board zitten, waren maar 26 tegen een overname door Reynolds en McElhenney.

In de video op sociale media, waarin de kersverse eigenaren aan het woord komen, maakte Wrexham AFC het nieuws bekend. "Voor alle Wrexham supporters: bedankt voor jullie geloof en vertrouwen in ons", zegt McElhenney.

Reynolds voegt daar aan toe "vereerd" te zijn. "We zijn al aan het werk gegaan. Holy shit, dit is echt aan het gebeuren".

Wrexham AFC werd opgericht in 1864 en komt uit in de Engelse National League, waarin het veertiende staat.