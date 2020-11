Astrid Holleeder kijkt liever niet naar haar dochter Miljuschka Witzenhausen wanneer zij op televisie is. Dat vertelt ze in de nieuwe podcast Familiegeheimen, waarin moeder en dochter met elkaar in gesprek gaan.

"Jij wilt nooit iets kijken waar ik in zit", zegt Witzenhausen tegen haar moeder. "Nou, ik wil nooit iets kijken… ik word daar altijd heel erg gespannen van", reageert Holleeder. "Ik ben altijd bang dat iemand iets naars tegen je zegt. Dan kan ik niets voor je doen. Dat vind ik verschrikkelijk."

"Dan zit je weer bij Jinek en dan denk ik: als al die mensen maar een beetje aardig voor je zijn. Je ziet altijd van die vreselijke dingen daar, bij al die programma's", vervolgt ze.

Toch staat Holleeder achter Witzenhausens keuze om op televisie te verschijnen. "Dat jij iets bent gaan doen met iets waar je zo van houdt, koken, vind ik fantastisch. Dat je gewoon doet wat je wilt en waar je goed in bent."

"Dat is het enige wat ik van jou heb gevraagd", zegt de 54-jarige Holleeder. "Als je iets doet, moet je jezelf wel maximaal inzetten. Maar of jij nou dierenarts was geworden of wat dan ook, dat was mij om het even geweest."

Maandag kwam de eerste aflevering van Familiegeheimen uit. Het idee voor de podcast ontstond nadat Witzenhausen haar volgers had aangeboden haar moeder vragen te stellen over haar gelijknamige boek uit 2019. Het boek gaat over het leven met haar criminele broer, Willem Holleeder.