De Duitse krant Bild mag de in augustus gemaakte vakantiefoto's van koning Willem-Alexander en koningin Máxima niet verspreiden. De rechter oordeelde in september dat het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het argument dat de foto's een bijdrage zouden leveren aan het publiek debat, meldt het Koninklijk Huis maandag op zijn website.

Indien de beelden alsnog worden verspreid, dan kan een boete van 250.000 euro worden opgelegd. Uitgever Springer-Verlag heeft zich bij de uitspraak van de rechter neergelegd.

In augustus publiceerde Bild foto's van het koningspaar tijdens hun vakantie in Griekenland. De koning en koningin zijn op en bij hun boot Alma in badkleding te zien.

Verschillende media, waaronder ook enkele Nederlandse media, namen de foto's over. De Rijksvoorlichtingsdienst wilde destijds niet zeggen of er juridische stappen ondernomen zouden worden.

Volgens de in 2005 door het Koninklijk Huis afgekondigde mediacode zouden ze namelijk niet verspreid mogen worden. De code heeft "tot doel de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis te beschermen". Een aantal keren zijn rechtszaken aangespannen tegen media die vakantie- of andere privéfoto's van de Oranjes hebben gepubliceerd.