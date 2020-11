Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, is maandag bevallen van een zoon. De realityster laat dit maandag weten via Instagram, nadat ze de dag ervoor aankondigde een keizersnede te zullen ondergaan.

"Trotse ouders", laat De Jong in een bijschrift naast de foto weten.

In juni werd bekend dat De Jong in verwachting was van haar derde kind, uit een relatie met haar vriend Gerrit Meerts. De 31-jarige realityster kreeg uit een eerder huwelijk met Michael van der Plas dochter Angelina (2012) en zoon Milano (2015).

De Jong vergaarde in 2010 landelijke bekendheid met haar deelname aan de RTL-realityserie Oh, Oh, Cherso, waarin een groep jongeren op vakantie ging naar het Griekse eiland Kreta.