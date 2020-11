Dillon Passage is zondag gearresteerd op verdenking van het rijden onder invloed, meldt TMZ. Zijn echtgenoot Joe Exotic is vervolgens vanuit de gevangenis ingegaan op het drinkgedrag van Passage.

Volgens TMZ werd Passage zondagnacht (plaatselijke tijd) door politieagenten aangehouden in Texas. Hij slaagde niet voor een test om in te schatten of hij teveel had gedronken.

Vervolgens moest de 23-jarige echtgenoot van Exotic mee naar het politiebureau, waar hij in de cel werd gezet. Het is niet bekend wanneer en onder welke voorwaarden Passage weer vrijkomt.

"Ik heb mijn best gedaan om hem te laten stoppen met drinken", aldus Joseph Maldonado-Passage, beter bekend als Joe Exotic, in een reactie tegen TMZ over de man met wie hij in 2017 trouwde. "Ik houd van hem." In juni beweerde Exotic dat Passage hem had verlaten.

Net als Exotic komt Passage voor in Tiger King. De belevenissen van zijn echtgenoot als eigenaar van een dierentuin in de Verenigde Staten staan centraal in de de Netflix-serie.

De 57-jarige Exotic zit momenteel een celstraf van 22 jaar uit voor het plannen van een moord op zijn concurrente Carole Baskin en dierenmishandeling.