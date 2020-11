Zwarte Piet-aanhangers hebben zaterdagmiddag, verkleed als Zwarte Piet, aangebeld bij de woning van rapper Akwasi en een jutezak achtergelaten. Onder andere vanuit de politiek wordt verontwaardigd gereageerd op het incident en wordt er over "pure intimidatie" gesproken.

Op een video die verspreid is door een pro-Zwarte Piet-actiegroep is te zien hoe er aangebeld wordt bij de woning van de rapper. In het filmpje zegt een lid van de actiegroep dat ze zich bij de woning van Akwasi bevinden en "eens gaan kijken of hij thuis is". Toen er niet werd opengedaan lieten ze de jutezak met nepcadeau's achter.

De politie bevestigt dat er een incident heeft plaatsgevonden op zaterdagochtend. Ze zeggen goed contact te hebben met Akwasi, maar kunnen in verband met privacyredenen niet zeggen of hij aangifte heeft gedaan.

Akwasi noemt de actie "een volgend bewijs waarom omroep ZWART nodig is", verwijzend naar de omroep die hijzelf oprichtte om meer diversiteit en kleur op televisie te brengen.

'Dit is pure intimidatie, hier is een grens ver overschreden'

Politici reageren verontwaardigd. "Het is pure intimidatie om Akwasi op deze manier thuis lastig te vallen. Hier wordt een grens ver overschreden, stop hiermee, dit kan echt niet", aldus GroenLinks-leider Jesse Klaver op Twitter. Ook D66-leider Rob Jetten liet zich uit over het incident. "Je mag in dit land demonstreren, maar bij het privédomein van anderen blijf je weg!", aldus de D66-leider.

Jetten kreeg vorige maand zelf "ongewenst bezoek" toen vijf leden van boerenactiegroep Farmers Defence Force hem thuis opzochten met een voedselpakket. Jetten zat toentertijd in zelfisolatie na een positieve coronatest.

Niet alleen vanuit de politiek verschijnen negatieve reacties. Columnist en schrijver Özcan Akyol noemt de mannen "ongelooflijke losers".

Tijdens een demonstratie in Amsterdam in juni, zei Akwasi dat hij Zwarte Piet hoogstpersoonlijk in zijn gezicht zou trappen als hij hem in november tegen zou komen. Het Openbaar Ministerie (OM) seponeerde een zaak tegen hem wegens opruiing, nadat Akwasi die woorden introk.