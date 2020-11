Sinterklaas is zaterdag aangekomen in Nederland. De goedheiligman en zijn roetveegpieten meerden hun pakjesboot even na het middaguur aan. Bekende Nederlanders reageren online op de creatieve intocht.

Vanwege het coronavirus mocht er dit jaar geen publiek aanwezig zijn bij de intocht van de goedheiligman en vond deze plaats op een geheime locatie.

Radio-dj Domien Verschuuren geeft complimenten over hoe goed de intocht bedacht en uitgevoerd is dit jaar. "In dit jaar zo'n intocht neerzetten, klasse."

Luuk Ikink heeft met veel plezier gekeken naar de intocht. "Hulde voor de makers!", aldus de presentator.

Journalist Gijs Rademaker heeft respect voor zijn collega's bij de NTR. "Midden in coronatijd en beladen zwartepietendiscussie een bijzonde Sinterklaasjournaal-intocht neerzetten."

Bibi Breijman staat al de hele dag voor de schoorsteen te wachten. "Ik wil naar Spanje", schrijft de vlogger en zangeres op Instagram.

Presentator Cornald Maas heeft genoten van de intocht. "Heerlijk. Onbevangenheid troef tijdens de intocht."

Paul de Leeuw zit als zijn typetje Ada naar de intocht te kijken. "Ik word helemaal emotioneel", aldus de televisiepresentator in een video op Instagram.