Pretty Little Liars-actrice Sasha Pieterse is vorige week bevallen van haar eerste kind. De actrice deelt zaterdag een foto van haar zoon, die ze samen met haar partner Hudson Sheaffer kreeg, op Instagram.

"Een week geleden is ons leven voor altijd veranderd. Na een bevalling van 27 uur maakte Hendrix Wade Sheaffer zijn grote entree op 6 november om 05:39 uur. We zijn absoluut verliefd op hem en we kunnen nog steeds niet geloven dat hij van ons is", schrijft de 24-jarige actrice bij de foto.

De Zuid-Afrikaanse actrice is vooral bekend van haar rol als Alison DiLaurentis in de serie Pretty Little Liars. Ze trouwde in 2018 met Sheaffer, die ook acteur is.

Pieterse maakte het nieuws van haar zwangerschap in mei wereldkundig op de dag dat ze twee jaar getrouwd was met Sheaffer.