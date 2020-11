Astrid Joosten heeft haar bruiloft al twee keer moeten uitstellen door de coronacrisis. Dat vertelt ze aan De Telegraaf.

Oorspronkelijk was het plan om in juni te trouwen. "De kaarten waren al rondgestuurd, mijn jurk was uitgezocht, alles was klaar", aldus de presentatrice (62). De viering werd verschoven naar september, maar ook die datum werd gecanceld omdat het niet mogelijk was "om een beetje op een gezellige manier te trouwen".

Haar partner, ondernemer Rob Peters, vroeg haar afgelopen winter tijdens een safarireis ten huwelijk. "We zaten op het strand te eten, en opeens zat hij op zijn knie naast me, met een ring. Hij was er zo zeker van dat hij met mij oud wil worden, dat hij dacht: ik laat een mooie ring maken, trek de stoute schoenen en vraag haar. Ik zag het helemaal niet aankomen en was natuurlijk geëmotioneerd." Joosten en Peters zijn twee jaar samen.

"Een nieuwe datum hebben we nog niet, maar het zal zeker volgend jaar zijn", vertelt Joosten. "Zonder corona was ik al maanden getrouwd!"

Joosten was eerder getrouwd met Willem Eemnes, tot zijn overlijden in 2012.