Brad Pitt heeft een rechtszaak gewonnen van een vrouw die hem ervan beschuldigde te weinig te doen tegen bedriegers die zich voordoen als Brad Pitt. Dit meldt Page Six. Zakenvrouw Kelli Christina werd voor 40.000 dollar opgelicht door iemand die deed alsof hij Brad Pitt was.

Christina werd in 2018 online benaderd door 'Brad Pitt' die haar vroeg een inzamelingsactie te organiseren voor Pitts Make It Right Foundation. De stichting, die in 2007 door de acteur werd opgericht, bouwt nieuwe huizen voor mensen die hun onderkomen zijn kwijtgeraakt door de orkaan Katrina. Door middel van persoonlijke gesprekken en de suggestie van een mogelijk huwelijk won de imitatie-Brad Pitt de vrouw voor zich.

Volgens de rechtbankdocumenten vroeg de oplichter haar om 40.000 dollar om de evenementen bij te wonen, maar kwam hij vijf keer op het laatste moment niet opdagen. Daarna verdween hij met het geld.

Toen ze het bedrog ontdekte, benaderde ze de acteur, maar die gaf niet thuis. "Brad Pitt negeerde al mijn problemen", verklaarde de vrouw. Christina klaagde vorige maand Pitt aan en beweerde dat hij meer had moeten doen om haar te beschermen tegen een oplichter die zijn naam gebruikte. Ze eiste 100.000 euro van de acteur.

De werkelijke Brad Pitt verzocht de rechter de zaak te seponeren, waaraan gehoor werd gegeven. Christina overweegt nu een project te starten dat dergelijke internetoplichterij moet tegengaan.