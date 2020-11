Lauren Verster heeft de zin van het leven ontdekt door elke dag te wandelen. Dat vertelt ze in Trouw.

De presentatrice en programmamaker (40) was jarenlang in therapie om van haar voortdurende gepieker af te komen, met weinig succes. Sinds vijf jaar maakt ze elke dag lange wandelingen die haar hebben geholpen de rust in haar hoofd terug te vinden.

"Ik liep van mijn huis in Amsterdam-Noord naar Holysloot en weer terug", vertelt Verster. "Een keer per week was ik van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat onderweg, tijdens de andere dagen maakte ik alleen een ochtendwandeling. Dat heb ik zo een paar jaar lang gedaan."

Nu ze twee kleine kinderen heeft kan ze niet meer voortdurend weg van huis, maar wandelen doet ze nog elke dag. "Telefoon weg en lopen maar. En zodra ik dreig te gaan tobben, kijk ik om me heen: dit is het. Dit zie ik. Dit hoor ik. Dit voel ik. Nu." De gewoonte heeft haar veranderd, vertelt Verster: "Mijn hersenen lijken wel opnieuw geprogrammeerd."

Tijdens de wandelingen denkt ze alleen maar aan dingen die ze gaat maken, "echt als een zintuigen-meditatie, een langdurige oefening". "Dit is mijn houvast, mijn geloof", aldus Verster. "Voor mij is de zin van het leven het wonder van het leven zelf."