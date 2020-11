Olivia Wilde en Jason Sudeikis, die bijna tien jaar samen en zeven jaar verloofd waren, hebben een punt achter hun relatie gezet. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen, waaronder People.

Actrice en Booksmart-regisseur Wilde (36) en acteur Sudeikis (45) waren sinds 2011 samen.

De relatie kwam tot bloei kort nadat Wilde was gescheiden van haar ex-man, filmmaker Tao Ruspoli, met wie ze van 2003 tot 2011 getrouwd was. Sudeikis was van 2004 tot 2010 getrouwd met scenarioschrijver Kay Cannon.

Een bron die dicht bij het paar staat, vertelt aan People dat de breuk al aan het begin van 2020 plaatsvond en dat ze samen de zorg over hun twee kinderen blijven dragen.

Wilde en Sudeikis hebben een zesjarige zoon, Otis Alexander, en een vierjarige dochter, Daisy Josephine. "De kinderen zijn de prioriteit en het hart van het gezin", aldus de bron.