Een van de verspreiders van de privébeelden van Patricia Paay, Michel V., gaat in hoger beroep tegen de voorwaardelijke celstraf die de rechtbank Noord-Holland hem eind oktober opgelegde. Dat meldt zijn advocaat vrijdag aan Shownieuws.

V. kreeg een voorwaardelijke celstraf van één maand voor het in 2017 verspreiden van de privébeelden van Paay. Hij plaatste de beelden op Twitter, ook nadat zijn account was bevroren.

"V. is vrijgesproken voor smaadschrift. Echter is hij wel veroordeeld voor belediging en het maken van inbreuk op het auteursrecht. Ook voor deze feiten is tijdens de zitting om een vrijspraak gevraagd", motiveert de advocaat van V. het hoger beroep.

De rechtbank veroordeelde een andere verdachte, Ernst van der S., tot een kortere en bovendien voorwaardelijke taakstraf van vijftig uur, omdat hij in tegenstelling tot V. direct schuld bekende. Ook hij kreeg geen boete opgelegd.

Het is vrijdag nog niet bekend of Van der S. ook in beroep gaat. De wettelijke beroepstermijn van veertien dagen liep vrijdag af.