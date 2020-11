Raymond van Barneveld gaat binnenkort samenwonen met zijn Engelse vriendin Julia Evans, zo vertelt de 53-jarige darter vrijdag aan Shownieuws.

"Julia komt aan het einde van het jaar bij mij wonen. We zijn bezig met de laatste stukjes. Haar werk in Engeland is al opgezegd. We gaan binnenkort samenwonen", aldus Van Barneveld.

De Hagenaar, die achttien jaar ouder is dan de 35-jarige Evans, sluit niet uit dat hij haar dit jaar nog een huwelijksaanzoek gaat doen. "Laten we eerst maar eens scheiden", refereert hij aan de breuk van vorig jaar met zijn vrouw Silvia.

"Dat is nog steeds niet gebeurd. Het is een beetje ongepast om Julia nu te vragen, maar dat gaat zeker wel gebeuren. Ik voel me daar onwijs goed bij en zij ook. Alleen het juiste moment moet nog komen. Laten we eerst maar eens kijken hoe het gaat in de toekomst."

Van Barneveld stopte in december 2019 mede vanwege privéproblemen als darter, maar kondigde in september van dit jaar zijn comeback weer aan. Momenteel werkt hij in Den Haag aan zijn terugkeer.